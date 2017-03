Khloé Kardashian topless pour se faire enlever son "tatouage de traînée"

Pour faire passer la pilule, Khloé Kardashian a heureusement pu se consoler avec les nombreux cadeaux de grandes marques qui l'attendaient à son retour de cette séance de torture. Pendant ses vacances avec son amoureux Tristan Thompson, la bombe a reçu une ribambelle de présents somptueux.

Un sac Louis Vuitton, une pochette signée Judith Leiber ainsi qu'une paire de baskets Yeezy ou encore des produits de beauté, des vêtements et des bijoux... Le tout estimé pour la bagatelle de 100 000 dollars ! Depuis qu'elle a perdu du poids, Khloé Kardashian est plus gâtée que jamais par les mêmes grands créateurs qui la boudaient avec sa perte de poids record.

"On m'a toujours dit que je ne serais jamais mince et j'avais fini par y croire, jusqu'au jour où j'ai cessé de laisser les autres me dire qui je devais être. Mes bras étaient mon plus gros complexe, ils n'étaient jamais musclés mais toujours tout gros et mous. Maintenant, je suis trop fière de les montrer. Ça semble un peu bête mais j'ai travaillé tellement dur pour pouvoir être à l'aise en T-shirt", a-t-elle confié lors d'une récente interview pour le magazine Your Fitness. En couverture du magazine, Khloé délestée de 20 kilos a effectivement de quoi être fière de son nouveau corps de bombe.