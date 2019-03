Khloé Kardashian transformée pour l'anniversaire de Diana Ross, avec Beyoncé

Si Diana Ross a pu compter sur la présence de son fils Evan et de sa belle-fille Ashlee Simpson, elle a également eu le plaisir de passer une partie de la soirée avec Beyoncé. La chanteuse américaine est arrivée en catimini, évitant ainsi les photographes. Elle a souhaité un joyeux anniversaire en chanson à Diana Ross, quelques notes qui n'ont pas manqué de faire leur effet. P. Diddy et sa maman Janice étaient aux premières loges. Stevie Wonder a fait de même, mettant de l'ambiance au Warwick. Autant de grands moments auxquels Heidi Klum et son beau-frère Bill Kaulitz, Robin Thicke et sa fiancée April Love Geary ou encore la chanteuse Bebe Rexha ont appréciés.