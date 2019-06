Khloe Kardashian : Trompée, elle s'exprime pour la première fois

Jordyn Woods était une amie proche de la famille Kardashian. Dans cette bande-annonce, une vidéo flashback diffuse un repas auquel elle était invitée. Khloe lui disait alors à l'époque : "Je suis fière de la jeune femme que tu es devenue. Je suis très heureuse que tu sois la meilleure amie de ma soeur."

Depuis cette infidélité, toute la famille Kardashian a coupé le contact avec Tristan et Jordyn. Cette dernière s'était exprimée dans l'émission Red Table Talk avec Jada Pinkett Smith. Elle avait déclaré que c'était Tristan qui avait essayé de l'embrasser contre son gré : "En me raccompagnant à la porte, il m'a embrassée." Et de préciser : "Avec l'alcool, les gens font des choses stupides, ou se retrouvent pris dans des situations stupides."

La bande-annonce de la série Keeping up With the Kardashians est disponible via le site Daily Mail.