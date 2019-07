Khloé Kardashian trompée : En larmes, Kylie supplie ses soeurs d'épargner Jordyn

L'un des derniers épisodes de la saison 15 de L'Incroyable Famille Kardashian vient d'être diffusé, dimanche 30 juin 2019. On y voit Khloé Kardashian craquer sous le coup de la colère, après l'explosion du scandale d'adultère entre Jordyn Woods, l'ancienne BFF de sa soeur Kylie Jenner, et le père de sa fille True, Tristan Thompson. Celle qui a récemment fêté son 35e anniversaire hurle dans un téléphone, en tapant de rage sur une table. "Il a dit qu'il ne l'avait pas embrassée", explique une voix au téléphone. "Menteur !", hurle-t-elle, avant de traiter son ex de tous les noms.

Ces événements se sont déroulés en février 2019, au moment où les soeurs Kardashian ont commencé à se liguer contre Jordyn Woods, multipliant les tweets et publications haineuses sur les réseaux sociaux. À l'image de cette vidéo publiée sur le compte Snapchat de Kim Kardashian, où l'on voit Kourtney Kardashian chanter une chanson sur l'infidélité. Une story vite supprimée par l'épouse de Kanye West, mais qui est au coeur d'un drame dans l'épisode diffusé dimanche.

La scène montre Kim Kardashian dans son jardin, au téléphone avec sa soeur Kylie. "C'est probablement la personne la plus proche de moi sur cette Terre. (...) J'ai vu le Snapchat de vous en train de chanter, explique la jeune milliardaire. Si tu sens que tu veux lui téléphoner, lui hurler dessus et faire ce que tu veux, faisons ça en direct. Mais, j'ai l'impression que cette chanson et tout ce qu'il se passe sur internet, ce n'est pas tolérable."

"J'ai vu Jordyn la nuit dernière. Elle m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle récupère quelque chose à la maison. Elle a récupéré ses affaires et... ce regard dans ses yeux", poursuit Kylie, la voix fébrile, au bord des larmes. "Elle est manifestement en train d'en baver. Je pense juste que personne ne mérite ça. Exprimons-nous et parlons ensemble directement", ajoute-t-elle, en larmes. Au confessionnal, Kim Kardashian admet : "Je ne veux vraiment pas prendre part à ce harcèlement. Je peux être taquine parfois et le regretter ensuite." Dans l'épisode, on voit également la réaction hystérique de Khloé Kardashian à l'annonce de l'interview-vérité de Jordyn Woods, accordée à son ancienne amie, Jada Pinkett Smith.