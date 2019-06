Khloé Kardashian trompée : Kylie, Jordyn et Tristan ensemble en boîte de nuit

C'est à croire que le drama mêlant Khloé Kardashian, Tristan Thompson, Kylie Jenner et Jordyn Woods ne se terminera jamais. Selon les informations de TMZ.com, Kylie Jenner a eu une "courte discussion" avec son ancienne meilleure amie, quand elles se sont croisées en boîte de nuit, vendredi 7 juin 2019. Mais ce n'est pas tout, le basketteur se trouvait également dans l'enceinte du Boosty Bellows, club prisé de West Hollywood. Ces trois-là étaient réunis pour l'anniversaire d'une amie commune, Stassie Karanikolaou, mais selon le site américain, les anciennes BFF n'ont pas vu Tristan Thompson.

Selon nos confrères, Kylie est restée dans l'établissement environ une demi-heure. Jordyn aurait été un peu plus rapide, ne restant qu'une vingtaine de minutes. Dans ce court laps de temps, Kylie Jenner est descendue du premier étage, réservé aux VIP, afin de saluer Jordyn Woods, qui se trouvait au rez-de-chaussée.

Selon des témoins, les anciennes meilleures amies se sont saluées et "on nous a dit que la situation n'était pas du tout gênante", assure TMZ.com. Une source dit même avoir ressenti de "bonnes vibrations" durant leur discussion. Kylie et Jordyn n'étaient pas venues seules, et plusieurs amis communs ont aidé à "briser la glace".

Rappelons que Khloé Kardashian venait d'accoucher de sa petite True, fruit de ses amours avec le bastteur Tristan Thompson, quand il l'a trompée avec Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, en février 2019. Instantanément exclue du clan Kardashian-Jenner et de la maison de Kylie, où elle logeait, Jordyn Woods semble avoir été remplacée dans le coeur de la cadette. Durant le week-end, la maman de Stormi a publié sur Instagram plusieurs photos d'elle et de Stassie Karanikalaou, lui déclarant au passage son amour. "Bon anniversaire ! Neuf ans après, tu es toujours une vraie. Je t'aime pour toujours", a t-elle écrit. Une amitié faite pour durer ?