Khloé Kardashian trompée : L'amie de Kylie, Jordyn Woods, implore leur pardon

Les Kardashian et leurs centaines de millions de fans font front commun face au compagnon de Khloé, à nouveau infidèle, et Jordyn Woods. La meilleure amie de Kylie Jenner explique qu'elle était ivre lors de cette aventure d'un soir et implore leur pardon.

Jordyn Woods Says Sorry for Tristan Hookup, Blames Booze https://t.co/dlAu2WLEA5 — TMZ (@TMZ) February 25, 2019

En apprenant qu'elle avait flirté avec Tristan Thompson, Jordyn Woods aurait éclaté en sanglots. TMZ précise que ce flirt s'est limité à cette soirée. Les deux célébrités ne se suivent pas sur Instagram et n'échangeaient pas de messages. Khloé Kardashian a définitivement rompu avec Tristan, mais pourrait assister au retour d'un autre ex-compagnon, Lamar Odom. L'ancien basketteur, qui avait également trompé Khloé et consommait alcool et drogues dures, "déteste la voir blessée à nouveau", selon une source qui s'est confiée à People. Lamar serait même tenté de la contacter à nouveau "pour lui montrer son amour et son soutien".

