Khloé Kardashian trompée par Tristan Thompson : Elle parle après le scandale

Khloé Kardashian est accro à Instagram mais depuis la naissance de sa fille True Thompson survenue à Cleveland, dans l'Ohio, le 12 avril 2018, la jeune maman de 33 ans n'y est réapparue que deux fois. La première pour officialiser le prénom de sa petite fille, moqué en raison du scandale de l'infidélité de son compagnon Tristan Thompson juste avant son accouchement, la seconde pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa grande soeur Kourtney Kardashian qui a soufflé sa 39e bougie le 18 avril dernier.

Comme toutes ses autres soeurs, Khloé Kardashian possède une application payante qui lui permet d'enrichir son compte en banque déjà très bien fourni et sur laquelle elle partage des confidences exclusives. C'est sur ce support que la starlette a publié quelques mots et exprimé son envie d'être heureuse : "La vie est courte, et parfois, nous faisons passer beaucoup de personnes avant nous, mais l'une de nos priorités devrait être notre propre bonheur. Une fois que vous l'avez, il se répercute sur tout le monde autour de vous et je souhaite sincèrement le bonheur et la paix, à mes soeurs et mon frère." En évoquant les personnes qu'elle fait passer avant elle, Khloé Kardashian fait-elle référence à Tristan Thompson ? Toujours indécise malgré la trahison, l'ex-femme de Lamar Odom a malgré tout choisi de prendre ses distances avec le joueur des Cavaliers de Cleveland en le virant de leur maison tout en lui laissant le droit de venir voir leur fille quand il le souhaite.

Des mois de tromperie sur Instagram

La star de NBA de 27 ans a toujours eu un faible pour les imposants fessiers et celui de Khloé Kardashian n'a pas suffi à le satisfaire. Toujours en quête de nouvelles jeunes femmes à charmer, au mois cinq auraient fini dans son lit pendant la grossesse de la petite soeur de Kim Kardashian, le basketteur canadien ne cherchait pas très loin pour assouvir ses envies. Le magazine Us Weekly révèle que Tristan Thompson se rendait régulièrement sur Instagram pour faire de nouvelles rencontres. "Tristan envoie des messages à des filles sur Instagram, et ensuite il les rencontre", confie une source. Cette dernière confirme les préférences du sportif : "Il aime soit les filles exotiques, soit les filles qui ne ressemblent pas à des Américaines, avec des grosses fesses."