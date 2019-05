Khloe Kardashian trompée : Pourquoi elle veut pardonner à Tristan Thompson

Khloe Kardashian a vécu les pires horreurs avec Tristan Thompson. Trompée à plusieurs reprises par le basketteur américain lorsqu'elle était enceinte, la soeur Kardashian avait trouvé la force de lui pardonner. Une fois que leur fille, ironiquement nommée True ("vérité" en français), est née, il la trompe mais pas avec n'importe qui cette fois. Il a choisit Jordyn Woods, qui se trouvait être la meilleure amie d'enfance de Kylie Jenner. Un immense scandale, qui n'a pas pour autant éloigné le sportif de sa fille.

En effet, Tristan Thompson était présent lors du premier anniversaire de True, en compagnie de toute la famille Kardashian. Khloe Kardashian souhaite que son bébé garde de bons liens avec son papa, pour son bien-être. C'est en tous cas ce qu'elle a confié au podcast "Divorce Sucks", animé par Laura Wasser, avocate spécialiste des divorces. "True ne sait pas réellement ce qu'il se passe, mais selon moi, elle ressent les énergies. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas l'entourer de mauvaises énergies", explique Khloe Kardashian.

Si elle a convié Tristan à la (gigantesque) fête d'anniversaire de True, c'est qu'elle voulait que sa fille puisse garder un excellent souvenir de cette journée plus tard. "Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit qu'elle allait se souvenir de cette fête. Mais je sais qu'elle va regarder tous ces souvenirs d'enfance. Mes soeurs et moi nous asseyons par terre pour regarder de vieux albums. Nous ne nous souvenons pas de ces moments, mais seulement de ce que nous parents nous ont dit et nous faisons semblant de connaître ces photos", poursuit la mère de famille.

"Je sais que son père est une bonne personne. Je sais à quel point il l'aime et se fait du souci pour elle, donc je voulais qu'il soit là", conclut-elle. Des parents présents pour leur fille.