Khloe Kardashian trompée : Tristan Thompson est "un bon père pour True"

Khloe Kardashian a dû faire face aux nombreuses infidélités de son mari lors de sa grossesse et, surtout, du baiser échangé avec la meilleure amie de sa soeur Kylie, Jordyn Woods. Fin février 2019, le site TMZ.com lâchait une bombe révélant que Tristan Thompson et Jordyn se sont embrassés lors d'une soirée. La jeune femme avait d'ailleurs assumé ses erreurs, et raconté les détails de cette soirée lors d'une interview à Red Table Talk, sans obtenir le pardon de la famille Kardashian. Exclue un temps du clan, Jordyn Woods serait cependant en train de renouer avec son amie de toujours.

Depuis le scandale, de nombreux fans prennent la défense de Khloe Kardashian et de sa fille True (11 mois), qui, selon certains, se retrouverait sans père. Mais il n'en est rien. La star de L'Incroyable Famille Kardashian a tenu à remettre les choses au clair, sur Twitter. Elle a répondu, le 15 mars 2019, à un commentaire d'un internaute : "Continue à élever ta fille de la meilleure façon possible. Tout ce dont elle a besoin, c'est de sa mère. Tu t'en sors très bien. Garde la tête haute." Khloe a ensuite renchéri : "Merci beaucoup ! Tu es adorable. Mais il est un bon père pour elle. Mon adorable bébé, True, ne sera jamais mis au milieu de lui et moi. Je le promets."

Il semblerait que Khloe ait tourné la page. Elle est ainsi une mère forte pour sa fille et, même séparée de Tristan Thompson, elle sait ce qui est le mieux pour elle : garder un lien avec son père. "Elle se débrouille très bien, a confié Malika Haqq, la meilleure amie de Khloe, à Entrertainment Tonight dimanche 17 mars. Nous nous occupons l'une de l'autre. Quand tu as quelqu'un qui est toujours là pour toi peu importe ce qu'il arrive, c'est comme avoir une soeur." Un soutien indéfectible, qui fait du bien à True et à sa maman.