Khloé Kardashian trompée : Tristan Thompson la menaçait de "se suicider"

Il a enfin été diffusé. L'épisode tant attendu de L'Incroyable Famille Kardashian où tout le monde découvre le scandale d'adultère impliquant Tristan Thompson et Jordyn Woods a été dévoilé dimanche 23 juin 2019. Toute la famille sait désormais que la meilleure amie de Kylie Jenner et le joueur de NBA se sont embrassés lors d'une soirée. Lors d'une conversation entre Kourtney, Scott Disick et Khloé, cette dernière appelle un ami afin qu'il veille sur Tristan, alors en déplacement à Cleveland. Il lui avait dit qu'il allait "se suicider".

"Tristan disait : 'Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce bordel que j'ai causé.' Mais il fait ça pour que je réagisse. Oh, donc il suffit de dire 'Je vais me suicider' tout le temps ? C'est juste fou", expliquait Khloé Kardashian. Dans le confessionnal, Scott s'est étonné que son amie se fasse encore du souci pour son ex, qui l'avait déjà trompée plusieurs fois lorsqu'elle était enceinte. "Le fait que Khloé soit toujours là, le coeur brisé, à se soucier des sentiments de Tristan et de la possibilité qu'il soit triste ou qu'il se fasse du mal à lui-même... ça me montre combien Khloé est un être humain incroyable qui a énormément d'amour à donner. Ce n'est pas juste, c'est blessant et c'est très dur pour moi d'assister à cela", explique l'ex de Kourtney Kardashian.

Rappelons que pendant sa grossesse, Khloé Kardashian avait découvert les images dévastatrices de Tristan Thompson en train de la tromper, avec des inconnues en boîte de nuit. Plusieurs mois après la naissance de True (14 mois), le sportif réitérait l'expérience en février 2019, mais cette fois avec Jordyn Woods, qui n'était autre que la meilleure amie de Kylie Jenner. Lynchée sur les réseaux sociaux par les soeurs Kardashian, Jordyn, qui vivait chez sa BFF, avait été priée de déménager. Pour découvrir la suite du scandale, il faudra encore patienter jusqu'au prochain épisode, dimanche 30 juin 2019.