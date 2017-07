Kids United : Le jeune Esteban est en deuil, un de ses proches est mort...

Dimanche 9 juillet, le compte Instagram du jeune chanteur Esteban, du groupe Kids United, annonçait la mort de son grand-père. Un coup dur pour l'adolescent de 17 ans, qui s'est absenté d'un des concerts de sa formation pour être auprès des siens...

Sur Instagram, en légende d'une photo sur laquelle on peut distinguer Esteban et son grand-père, on lit le message suivant : "On traverse un moment difficile. Notre grand père ("Abuelo" en espagnol) auquel on était tellement attachés s'est endormi pour toujours. Te querremos siempre Abuelo." Le chanteur, de son nom complet Esteban Durand, a trouvé refuge auprès de son clan pour traverser cette douloureuse période. Il était ainsi absent du concert des Kids United qui avait lieu vendredi 7 juillet Sainte-Sigolène. Nul doute que ses copains, Gloria (10 ans), Nilusi (17 ans), Erza (11 ans) et Gabriel (15 ans) lui ont témoigné leur soutien.

Les Kids United, qui se sont formés à l'initiative de l'Unicef, sortiront un nouveau disque intitulé Forever United, le 18 août.