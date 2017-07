Kiefer Sutherland alias Jack Bauer "en couple en secret" depuis plusieurs années

Kiefer Sutherland est un petit cachotier ! Alors qu'on le pensait célibataire depuis son divorce de Kelly Winn en 2008, le célèbre interprète de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono serait en réalité un couple. Et l'idylle ne date pas d'hier si l'on en croit les journalistes de la Page Six du New York Post.

Le tabloïd américain nous apprend cette semaine que l'acteur et chanteur canadien d'origine écossaise serait secrètement en couple avec l'actrice Cindy Vela depuis plusieurs années. Plusieurs sources ont confirmé qu'ils sont ensemble depuis près de trois ans maintenant, mais qu'il ont réussi à préserver leur relation du feu des projecteurs.

La jolie brunette de 38 ans, originaire du Texas, a fait une apparition dans Desdemona : A Love Story, ainsi que Nuclear Family ou encore It's Gawd ! (qui sortira sur Amazon Prime, le 14 juillet prochain). Elle accompagne actuellement le fils de Donald Sutherland, alias le Président Snow dans Hunger Games, sur sa tournée avec son groupe en Europe.

L'interprète de Not Enough Whiskey, extrait de son album Down in a Hole, et Cindy Vela auraient même déjà emménagé ensemble. Rappelons que Kiefer Sutherland a été marié en premières noces avec Camelia Kath, avec qui il partage Sarah Jude (29 ans) et dont il a divorcé en 1990. Il a ensuite été fiancé à Julia Roberts, dont il s'est séparé juste avant le mariage.

Coline Chavaroche