Kim Cattrall taclée par son ex-"amant" pour son clash avec Sarah Jessica Parker

Jason Lewis, qui incarnait Smith Jerrod dans Sex and the City, a mis son grain de sel dans la guerre opposant ses anciennes partenaires de jeu, Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, et Kim Cattrall, alias Samantha Jones...

Interrogé par KTLA 5 sur la réponse virulente adressée par Kim Cattrall à Sarah Jessica Parker, après le message de condoléances de la seconde pour la première - endeuillée par la mort de son frère -, Jason Lewis a déclaré : "Si vous n'êtes pas capable de dire quelque chose de gentil, ne dites rien du tout." L'acteur, qui jouait l'amant de Samantha dans la série et l'adaptation ciné, a ajouté qu'il était "team Parker". "Je voudrais dire que Sarah a toujours été adorable et très professionnelle (...) C'est une femme douce. Elle a toujours été sympa avec moi. Je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas de bonnes choses à dire sur les autres", a-t-il déclaré.

Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall se sont clashées plusieurs fois par médias interposés, la première faisant porter la faute à la seconde concernant l'abandon d'un troisième volet de Sex and the City au cinéma... Les deux premiers films, bien que tièdement accueillis par la critique, ont rapporté au total 700 millions de dollars au box-office.

Thomas Montet