Kim et Khloé Kardashian : Leurs filles posent ensemble pour la 1re fois

Elles sont cousines et probablement déjà parmi les bébés les plus suivis de la planète. Pour la première fois, True Thompson – la fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson, âgée d'à peine 10 semaines – et Chicago West – la fille de Kim Kardashian et Kanye West, âgée de 5 mois – s'affichent sur une même photo.

C'est KimK, de retour de Paris, qui a posté l'adorable photo sur laquelle on la retrouve également aux côtés de sa petite soeur. Elle a profité de l'anniversaire de cette dernière (la jeune femme fêtait ce 27 juin ses 34 ans) pour poster ce cliché inédit. "Joyeux anniversaire à l'une des âmes favorites sur cette planète ! Cette année, tu as montré de la force comme personne d'autre. Je t'admire de toujours suivre ton coeur. J'adore te voir en tant que maman et j'ai hâte de voir les années qui vont suivre. Je t'aime à l'infini", écrit la cadette des trois soeurs Kardashian.