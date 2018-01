Kim et Khloé Kardashian se réjouissent de la rupture de Rob et Blac Chyna

Dimanche 13 janvier 2018, un épisode inédit de L'Incroyable Famille Kardashian (saison 14) sera diffusé aux États-Unis sur la chaîne E! Entertainement. Si l'on ignore encore précisément quand les grossesses simultanées de Khloé (33 ans) et Kylie (20 ans) seront évoquées, on sait en revanche que la rupture explosive de Rob et Blac Chyna sera au centre des conversations.

Dans un extrait de l'épisode tourné en juillet 2017, Khloé et Kim K sont réunies au domicile de l'épouse de Kanye West pour réagir au nouveau coup de sang de leur frère, qui venait de poster sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de son ex nue pour se venger d'elle après qu'elle l'eut nargué en s'affichant avec sa nouvelle conquête. Ce scandale avait évidemment provoqué des remous, la mère de la petite Dream (1 an) ayant par la suite décidé de porter plainte contre son ex-fiancé pour diffusion de contenu illicite et cyberharcèlement.

Il ne faut pas jouer avec les sentiments

Face à ce pétage de plombs, Kim Kardashian n'a pas hésité à dénoncer le comportement de son frère, assurant qu'elle lui avait passé un savon. Selon la star de 37 ans, Rob aurait dû "se contrôler", lui qui a vécu "entouré de soeurs". A contrario, Khloé s'est enthousiasmée de ce retournement de situation. "Écoute, il y a un plus et un moins. L'un des aspects positifs de tout ça... c'est qu'il n'y a aucune chance pour que Rob et Chyna se remettent ensemble après ça. Il faut se concentrer sur le positif", a déclaré celle qui est aujourd'hui enceinte de six mois.

Au confessionnal, la chérie de Tristan Thompson a évoqué la "bataille juridique super frustrante" que se mènent Rob Kardashian et Blac Chyna depuis des mois. "Ça prend des proportions inimaginables", a-t-elle ajouté. Devant Kim, Khloé a également pris parti pour leur frère, laissant entendre que leur rivale n'était pas si innocente qu'elle espérait le faire croire. "Il passe pour le méchant alors qu'elle le nargue. L'amour te fait faire des choses dingues. Personne n'en est fier mais il ne faut pas jouer avec le coeur et les sentiments de quelqu'un", a-t-elle lancé. Un point de vue soutenu par la maman de North (4 ans) et Saint (2 ans).