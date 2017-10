Kim et Kourtney Kardashian : Duo stylé, elles préparent les naissances du clan

"¿Qué pasa?", a écrit Kourtney Kardashian en légende d'une photo de sa petite soeur Kim et elle publiée sur Instagram le dimanche 8 octobre. Lundi, les deux femmes ont été photographiées à leur arrivée et à leur sortie d'un magasin buybuy BABY de West Hills, à Los Angeles.

Contrairement au cliché mis en ligne sur Instagram, les soeurs Kardashian ne portaient pas de bikinis ! L'aînée de 38 ans portaient un top Milly, un short en jean et des sandales personnalisées Marskinryyppy. Pour cette mission courses, Kim avait enfilé un T-shirt, un short et des chaussures YEEZY. Son mari, le créateur de mode et rappeur Kanye West, serait fier.

Des mois après la rumeur initiale, Kim Kardashian a confirmé que son époux et elle attendaient leur troisième enfant. La bombe blonde de 36 ans l'a révélé à sa petite soeur Khloé, également enceinte (de son premier enfant, né de sa romance avec le basketteur canadien Tristan Thompson), révélation filmée pour la saison à venir de l'émission Keeping up with the Kardashians.

La troisième grossesse du clan Kardashian est celle de Kylie Jenner. La superstar de 20 ans et son petit ami, le rappeur (et protégé de Kanye West) Travis Scott accueilleront, dans quelques mois, leur premier bébé.