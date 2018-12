Kim et Kourtney Kardashian : Fête d'anniversaire "sauvage" pour Saint et Reign

Kim et Kourtney Kardashian ont mis le paquet ce week-end pour célébrer les anniversaires de leurs fils, Saint (3 ans le 5 décembre) et Reign (4 ans le 14 décembre).

Samedi 1e décembre 2018, les aînées du clan Kardashian ont ainsi réuni les membres de la famille et les amis pour une grande fête thématique. Fans du personnage de Tarzan, Saint et Reign ont eu le bonheur de découvrir une maison décorée de magnifiques plantes tropicales, comme s'ils se trouvaient dans une jungle plus vraie que nature. Les deux cousins, qui avaient le visage maquillé, ont également eu droit à des gâteaux personnalisés.