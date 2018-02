Kim Glow a moitié nue les fesses dans la neige : La bimbo moquée...

Kim Glow a une passion dans la vie : ne pas porter trop de vêtements.

Mardi 27 février 2018, alors qu'un froid glacial venu de Russie s'abattait sur la France et que la neige frappait plus particulièrement le sud du pays, l'ex-candidate des Marseillais de W9 et des Anges de NRJ12 établie à Toulon décidait de prendre la pose en bikini... en extérieur. "Snowgirl", commentait-elle simplement en légende d'un cliché Instagram la montrant accroupie dans la neige avec des moon boots et un bonnet sur la tête.

Bien entendu, les internautes se sont vite manifestés pour donner leur avis sur cette séance photo inattendue. "J'ai rarement vu une photo aussi ridicule", "Comment tu peux tenir ? Moi je gèle sur place déjà", "Elle ne recule devant rien pour montrer son c**", "Certes c'est débile... mais elle fait ce qu'elle veut non ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

En ce qui concerne son actualité, Kim Glow ne semble plus avoir de projets côté télé-réalité. Aux dernières nouvelles, après avoir quitté W9, elle n'hésitait pas à s'en prendre aux Anges. Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité il y a quelques semaines, la bimbo avait affirmé ne pas avoir été ménagée sur NRJ12. "Je suis un peu déçue dans le sens où sur deux tournages j'ai été violentée et on minimise la chose. La production se protège pour ne pas avoir le CSA au cul. Moi j'ai voulu porter plainte à Miami par exemple [sur Les Anges 9, ndlr] quand Vincent Queijo m'a tapée. Mais si je le faisais, il ne pouvait plus sortir du territoire américain, on m'a demandé de ne pas porter plainte. Je suis pas méchante, encore une fois, donc je ne l'ai pas fait. C'était dans mon droit", expliquait-elle notamment.