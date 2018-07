Kim Glow dévoile KIFF, son nouveau clip : Ses fans crient à la catastrophe

On ne s'y attendait pas mais Kim Glow est de retour en musique ! Après nous avoir fait danser en 2015 avec son titre Sans vous puis en 2016 avec Jolie Jolie, l'ex-bombe des Marseillais de W9 passée par Les Anges sur NRJ12 est revenue ce 21 juillet 2018 avec un nouveau titre, KIFF.

"Ça y est mes amours, mon clip est enfin disponible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !", a commencé Kim au moment de dévoiler sa dernière création. Et la belle de 33 ans de poursuivre : "Merci pour cette belle aventure, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me permettent de réaliser mes rêves."

Seulement voilà, contrairement à ses premiers titres, force est de constater que ce nouveau single de Kim Glow est assez pénible à écouter (et le clip à regarder !) à en croire les premiers retours extrêmement négatifs postés sous celui-ci. Production faiblarde, voix désagréable, paroles insipides, vulgarité constante, karaoké rempli de fautes d'orthographe... La starlette de télé-réalité n'a pas convaincu ses abonnés.

"C'est autorisé ce genre de choses ?", "S'il vous plaît, dites-lui qu'elle ne sait pas chanter", "Clip a ch***, les paroles mon dieu, je pensais pas qu'on pouvait écrire des paroles si nulles... Ça fout presque mal à l'aise tellement c'est à ch** en fait", "La pauvre...", "C'est quoi cette musique ? À un moment donné faut arrêter de forcer", "Kim, arrête wesh ! C'est de la torture les paroles, une cata, le clip j'ai même pas les mots", pouvait-on lire dans un flot incessant de critiques et de railleries.

Découvrez le nouveau clip de Kim Glow dès à présent dans notre player vidéo !