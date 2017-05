Kim Glow en couple avec Sylvain Potard : "On a eu un vrai coup de foudre"

Kim Glow a définitivement tourné la page Anthony Matéo. La Marseillaise, qui a récemment quitté le tournage des Anges 9 sur NRJ12 pour - selon ses dires - préserver sa santé, est de nouveau en couple !

Dans le Mad Mag (NRJ12) du 15 mai, le chroniqueur Aymeric Bonney a fait savoir que la jeune femme, connue pour ses photos sexy (parfois vulgaires), sort avec Sylvain Potard, athlète et "Dieu du stade" : "Tombé sous le charme de la brune, il l'a invité à dîner." "Et je crois bien qu'ils ont conclu", a lancé Aymeric Bonnery, collègue de Sylvain Potard sur radio VL.

Pour preuve, un selfie d'eux agrémenté d'un émoticône coeur et des confidences d'Ayem Nour : "Je les ai vus commencer à se tourner autour dans les coulisses [du tournage de la Summer Class pour NRJ12, NDLR] (...) A un moment donné, je rentre dans la loge maquillage et j'ai vu Kim assise sur lui. Ils étaient en train de faire des papouilles."

Afin de tirer cette histoire au clair, l'équipe du programme a passé un coup de fil à Kim en personne, qui a confirmé : "Ce n'était pas prévu mais on a eu un vrai coup de foudre. On est ensemble, c'est officiel. (...) On est sur notre petit nuage."

Sylvain Potard avait fait beaucoup parler de lui en 2015 suite à la diffusion du making of du shooting du calendrier 2016 des Dieux du Stade. La raison ? Une photo du combattant de MMA (mixed martial arts ou combat libre, pratique interdite en France) totalement nu qui laissait voir son anatomie très généreuse. Sylvain Potard a aussi été acteur porno avec des femmes et des hommes.