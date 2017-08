Kim Glow et la chirurgie : La bimbo est fière de ses "magnifiques" fesses

Très remontée, une internaute n'hésite pas à interpeller celle qu'on a notamment pu voir dans la neuvième saison des Anges de la télé-réalité : "Non non, tu conseilles juste la facilité qui coûte une blinde plutôt que de faire du sport dont le coût (inscription en salle de sport ou licence dans un club) serait beaucoup moins élevé. Des fois, je te trouve attachante et sympathique mais des fois, tu mériterais des tartes."

Sur sa lancée, la fan en profite également pour tacler les pratiques de la candidate de télé-réalité : "Entre les placements produits où tu prends tes abonnés pour des cons et ton énorme publicité pour la chirurgie, tu arrives au summum de la connerie. Tu es suivie en majorité par des jeunes gens (surtout des demoiselles) influençables, ne l'oublie pas. Tu devrais leur dire de travailler dur pour avoir le corps dont elles rêvent, leur dire de se surpasser, etc."