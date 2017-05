Kim Glow et Sylvain Potard en couple : "Ça va très vite..."

C'est désormais sûr, Kim Glow (31 ans) a définitivement tourné la page de ses amours déçues avec Anthony Matéo. La Marseillaise, qui a récemment quitté le tournage des Anges 9 sur NRJ12, est maintenant en couple avec Sylvain Potard depuis quelques jours !

Interrogé par nos confrères de Voici.fr, le champion de MMA (mixed martial arts) de 37 ans que l'on a retrouvé dans les deux derniers calendriers des Dieux du stade est revenu sur les coulisses de cette idylle naissante. "On s'est vu samedi [13 mai, NDLR] dans le cadre de La summer class sur NRJ12. J'in­ter­ve­nais pour faire des happe­nings rigo­los et à un moment, Ayme­ric Bonnery me dit 'Kim Glow aime­rait te voir'. Comme je ne regarde pas trop la télé­-réa­lité, je ne savais pas qui c'était. Et quand je l'ai vue, je me suis dit 'Ah oui, elle est quand même un peu connue !' Je crois que je lui plai­sais, et elle m'a plu aussi. On a sympa­thisé et c'est parti assez vite. On a fait l'émis­sion ensemble puis on est parti dîner au restau­rant. Et voilà, on s'est embras­sé..."

Et de poursuivre : "Quand on la voit à la télé puis dans la vraie vie, on se dit que ce n'est pas du tout la même fille. En réalité, c'est quelqu'un de plutôt posé qui sait gérer son image. C'est vrai­ment une fille à connaître. J'ai eu un petit coup de coeur, oui. (...) Je voulais qu'on attende un tout petit peu avant d'officialiser. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est vu que deux fois. Donc oui, ça va vite. Ça va même très vite."

Aujourd'hui, Sylvain Potard n'aspire ainsi qu'à connaître davantage celle qui enchaîne les clichés sexy sur Instagram... même s'il a conscience que la distance pourrait rapidement jouer contre eux. "Elle habite à Toulon et moi à Paris, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours se voir. Ce qui est bien, c'est qu'on va être dans le Mag ensemble ce soir, et elle restera toute la semaine avec moi. On appren­dra à se connaître comme un couple lambda", a-t-il révélé.

Pour rappel, Sylvain Potard avait fait beaucoup parler de lui en 2015 grâce à sa participation au calendrier 2016 des Dieux du Stade. La raison ? Une photo de lui totalement nu laissait entrevoir son anatomie fort généreuse. Sylvain Potard a aussi été acteur porno.