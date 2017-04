Kim Glow (Les Anges 9) chante son nouveau single les seins nus !

Quand elle ne se prend pas la tête avec ses anciens camarades des Anges 9 sur NRJ12 (Milla Jasmine et son ex Anthony Matéo en tête), Kim Glow n'oublie pas de faire la promotion de son tout nouveau single taillé pour l'été !

Après avoir enchanté les téléspectateurs des Marseillais de W9 (pour ne citer qu'eux) avec Sans vous puis Jolie, jolie, la starlette la plus sexy d'Instagram a en effet décidé de donner de la voix sur When the Beat Drops, un titre enregistré lors de son séjour à Miami dans la langue de Shakespeare comme vous l'aurez compris.

Afin de promouvoir ce nouveau single, Kim Glow a sorti l'artillerie lourde sur son compte Instagram ce 12 avril 2017. Peu après midi, la jolie brunette a publié une vidéo d'elle allongée sur son lit, les seins visiblement totalement nus, en plein karaoké sur son nouveau titre qui ne demande qu'à se hisser en haut des charts.

"Je t'adore vraiment, je te soutiens à fond mais je ne comprendrai jamais pourquoi tu affiches tes fesses et tes seins partout", "MDR, elle est à moitié à poil encore !", "Pourquoi tu nous montres tes seins ?", "C'est chelou, t'es presque à poil", "Chacun se fait remarquer comme il peut...", pouvait-on lire dès les premières réactions.

