Kim Glow (Les Anges 9) émoustillée par les abdos de son chéri, Sylvain Potard

Kim Glow et Sylvain Potard vont bientôt célébrer leur première semaine de couple !

En attendant, la star des Anges 9 de NRJ12 et le Dieu du stade réputé pour la qualité de sa plastique apprennent à se connaître et installent petit à petit leur routine de couple. Jeudi 18 mai, les jeunes tourtereaux ont ainsi publié une photo quelque peu coquine en direct de leur séance de sport du jour en banlieue parisienne.

"Séance de sport en amoureux avec mon chéri Sylvain Potard <3 #love #couple #training #loveatfirstsight #fitness #sexy #abdos #ass #longhair #brunette #mylove #athlete #shape", commentait effectivement Kim (31 ans) en légende d'une publication Instagram sur laquelle on la voit, au milieu d'équipements sportifs, tâter avec gourmandise les abdos de son chéri.

"Vous êtes trop beaux", "Un couple très hot", "Vous êtes charmants", "Plein de bonheur pour vous les amoureux, les mauvaises langues on s'en fiche", "Un duo magnifique, bravo", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.

Récemment interrogé par Voici.fr, Sylvain Potard (37 ans) a raconté à propos de la naissance de cette nouvelle idylle : "On s'est vu samedi [13 mai, NDLR] dans le cadre de La summer class sur NRJ12. J'in­ter­ve­nais pour faire des happe­nings rigo­los et à un moment, Ayme­ric Bonnery me dit 'Kim Glow aime­rait te voir'. Comme je ne regarde pas trop la télé­-réa­lité, je ne savais pas qui c'était. Et quand je l'ai vue, je me suis dit 'Ah oui, elle est quand même un peu connue !' Je crois que je lui plai­sais, et elle m'a plu aussi. On a sympa­thisé et c'est parti assez vite. On a fait l'émis­sion ensemble puis on est parti dîner au restau­rant. Et voilà, on s'est embras­sé..."

Pourvu que ça dure...