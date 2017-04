Kim Glow (Les Anges 9) et Anthony Matéo : Les ex s'écharpent sur Twitter

Si l'aventure Les Anges 9 sur NRJ12 les a d'abord rapprochés, Kim Glow et Anthony Matéo n'ont pas roucoulé bien longtemps à Miami. En effet, quelques semaines après s'être mis en couple, les deux tourtereaux étaient déjà en train de se chercher des poux... notamment après l'arrivée d'Evy dans l'aventure. Une rivale pour Kim !

Quelques jours après la fin du tournage des Anges, Kim et Anthony n'ont visiblement toujours pas tourné la page de leurs querelles. Le 29 mars dernier, les deux ex ne se sont pas épargnés alors qu'ils commentaient l'épisode du jour depuis leur canapé.

Après une scène où Kim tentait de rendre Anthony jaloux en lui envoyant une vidéo d'elle en train de danser avec un inconnu en boîte, celui-ci - qui n'avait pas souhaité réagir à cette provocation à l'époque - a expliqué sur Twitter : "Je ne parle pas par téléphone ! En face à face les masques tombent #simpleetefficace Et après on se demande pourquoi les mecs deviennent des co**ards..."

Bien entendu, ce livetweet n'est pas passé inaperçu et Kim Glow a elle aussi réagi à cette scène (et aux commentaires de son très joli ex). "En même temps j'étais en couple toute seule depuis le début. Je serais sortie avec l'iceberg dans Titanic c'était pareil ! #graceamoitubuz", a-t-elle lâché. Et Anthony de riposter : "Moi j'étais en couple avec Sophie Laune [Le vrai nom de Kim, NDLR] mais un jour elle a disparu, dommage... #etgraceatoiriendutout".

Ambiance ambiance !