Kim Glow (Les Anges 9) : "Je veux qu'on me prenne au sérieux !"

On s'en doute, Kim Glow n'est pas venue dans Les Anges 9 de NRJ12 pour faire de la figuration. Interrogée par nos confrères de Télé Star à Miami directement sur le tournage de la télé-réalité, l'ex-star des Marseillais de W9 a clairement assumé sa volonté de s'imposer.

En effet, comme la production des Anges 9 l'a d'ores et déjà indiqué, les candidats qui ne travailleront pas assez à la réussite de leur objectif professionnel seront invités à rentrer à Paris. Une possibilité que notre Kim nationale, chanteuse de son état, n'envisage même pas.

"Je ne suis pas là pour regarder les mouches voler, je suis une bosseuse. J'ai une chance incroyable et je vais la saisir (...) J'ai clairement ma place ici. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter. Je veux qu'on me prenne au sérieux. Je veux entrer dans la cour des grands. Je sais ce que je vaux et j'ai hâte que les gens en prennent conscience !", a commenté la starlette de 32 ans qui sera en compétition avec Luna de The Voice 5 et l'Ange anonyme Apryl, une copine de Liam di Benedetto.

Interrogée sur le fait de s'être mise en couple avec le beau gosse Anthony dès les premiers jours de tournage, Kim Glow a également nié avoir calculé son coup à l'avance. "Je ne m'y attendais pas du tout. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je suis entière, je ne calcule rien", a-t-elle assuré.

