Kim Glow (Les Anges 9) quitte l'aventure, les vraies raisons dévoilées

Décidément, l'aventure de Kim Glow dans Les Anges 9 a été riche en rebondissements. Après avoir rompu avec Anthony Matéo, elle s'est mis plusieurs candidats du programme à dos. Finalement, lors de l'épisode diffusé hier, mardi 9 mai, sur NRJ12, la jolie brune a quitté l'aventure. Sur Twitter, elle a tenu à s'exprimer sur le sujet.

"Plusieurs candidats se sont acharnés sur moi, pour la simple et bonne raison que mon charisme et ma personnalité dérangeaient certains d'entre eux qui s'estimaient éclipsés par ma présence, a-t-elle écrit. Par fierté et par souci d'égo, ils ont estimé vivre l'aventure dans mon ombre pendant que j'étais sur le devant de la scène."