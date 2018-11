Kim Glow, sa nouvelle vie de chrétienne évangélique : "Je me dégoûtais..."

La nouvelle avait de quoi étonner son public, Kim Glow a tourné la page du sexy pour se tourner vers une vie plus simple et surtout plus spirituelle. L'ex-star des Marseillais vient de prendre la parole pour expliquer son choix...

La jolie Kim Glow a décidé de changer de vie. Finie la vie frivole, l'ex-star des Marseillais de W9 et des Anges de NRJ12 s'est tournée vers la religion... Elle l'affirme jusqu'à la bio de son compte Instagram, elle est devenue "chrétienne évangélique". À lire aussi Kim Glow efface toutes ses photos hot et devient... chrétienne évangélique Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs au sujet de cette nouvelle vocation inattendue, la sudiste de 33 ans a confié : "Avec la télé-réalité, j'ai perdu toute estime de moi-même, je me dégoûtais. Quand je suis rentrée dans ce milieu, je pensais que ça allait être cool mais j'ai découvert que c'était rempli de rivalité, de jalousie et de méchanceté (...) Ils nous montent les uns contre les autres, ils créent des scénarios pour provoquer des disputes." Kim a ensuite expliqué que c'était grâce à l'une de ses cousines, très croyante, qu'elle a fait un premier pas vers l'Eglise. "J'ai rencontré des pasteurs qui m'ont beaucoup aidée. J'ai appris avec elle ce qu'était la religion chrétienne et au fil du temps, ça a changé ma vie. J'ai enfin compris ce qu'était l'amour et les vraies valeurs de la vie", a-t-elle assuré. Aujourd'hui, Kim Glow est une femme nouvelle et ses envies ont évolué. "Si je dois refaire une télé-réalité, j'aimerais juste y apporter de l'amour (...) Je vais voyager dans la France entière, je vais faire des conférences devant des milliers de personnes pour raconter mon histoire. Je suis actuellement en studio pour enregistrer des chansons en adéquation avec les messages que je veux faire passer. Tous les dimanches matin, je vais à la messe pour en apprendre plus sur la Bible. Mon pasteur est trop cool, il respecte qui je suis." Pour rappel, depuis qu'elle assume son nouveau statut de "chrétienne évangélique" sur les réseaux sociaux, Kim Glow a décidé de retirer toutes ses photos dénudées d'Instagram... mais pas ses placements de produits.

