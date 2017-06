Kim Glow, virée des Vacances des Anges 2 : Explications et révélations

Après seulement une semaine de tournage en Grèce pour la deuxième saison des Vacances des Anges, une altercation éclatait le week-end dernier entre Kim Glow et Amélie Neten. Les deux jeunes femmes au caractère bien trempé en étaient arrivées aux mains, obligeant la production de l'émission d'NRJ12 à les exclure le 4 juin 2017. Et si la Belge s'est exprimée à propos de son retour auprès de son fils Hugo (5 ans) sur Snapchat, la Marseillaise n'a pas manqué d'expliquer à son tour les raisons supposées de cette bagarre.

"Que les choses soient claires. J'ai pu lire dans les articles que j'ai insulté le fils d'Amélie et que suite à cela, elle m'aurait levé la main dessus... c'est absolument faux ! Je le jure que c'est faux. (...) En tournage, nous devons rendre nos téléphones à minuit, il était minuit passé et j'étais en pleine conversation avec mon copain, la nounou vient me demander de rendre mon téléphone, je lui demande alors deux minutes de plus pour finir ma conversation. De là, Amélie débarque dans ma chambre qui est à l'opposée de la sienne, elle rentre dans la salle de bain, elle me hurle dessus en me disant qu'elle allait prendre mon téléphone. (...) Madame n'a pas supporté que je lui ferme la porte de la salle de bain au nez. Elle m'a mis un coup de poing au visage. Je n'ai à aucun moment parlé de son fils", lance Kim Glow sur Snapchat, mercredi 7 juin.

Mais ce n'est pas tout, elle avoue cependant ne pas avoir été tendre avec Amélie Neten ce jour-là en allumant la mèche avec une phrase plus qu'irrespectueuse : "Le dimanche, quand nous sommes en off, je lui ai dit 'au lieu d'aller faire la p*** sur la plage et de te bourrer la gueule, va t'occuper de ton enfant espèce de mère indigne !'"

Aujourd'hui, la petite amie de Sylvain Potard regrette... "Sur le coup de la colère, on peut dire des choses horribles, c'est regrettable ! En arriver là, c'est dommage, on aurait pu faire un super programme", déplore-t-elle avant de s'excuser pour ses paroles virulentes à l'encontre de la matriarche des Anges de la télé-réalité : "Je voulais présenter mes excuses pour toutes les insultes que j'ai pu dire, même si j'en ai reçu énormément. Cette situation m'attriste et c'est dommage."

Que de rebondissements dans l'émission d'NRJ12. Vivement la diffusion du programme !