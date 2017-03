Kim Kardashian, 10 ans après la sextape : Itinéraire d'une vidéo devenue culte

Il y a dix ans, Kim Kardashian connaissait la gloire grâce à sa célèbre sextape, réalisée avec le chanteur Ray J. À l'occasion de cet anniversaire mémorable, nos confrères de la Page Six du New York Post sont partis sur les traces de la vidéo Superstar, qui a été regardée plus de 150 millions de fois et a rapporté à sa propriétaire quelque 50 millions de dollars !

Malgré le temps qui passe, son succès ne faiblit pas puisqu'elle a encore été nommée vidéo du mois par le site Vivid Entertainment, à qui la femme du rappeur Kanye West a revendu les droits. À l'époque, l'histoire avait fait grand bruit puisque la piquante brunette avait été accusée d'avoir, avec l'aide de sa mère Kris Jenner, mis en scène sa diffusion pour connaître la gloire.

Qu'importe le prix de la gloire...

Les journalistes du site américain ont interrogé plusieurs personnes ayant joué un rôle clé dans l'affaire de la sextape, qui assurent que Kim était à l'époque prête à tout pour attirer l'attention des médias. "On a essayé de la foutre avec Nick Lachey, après sa rupture avec Jessica Simpson. Ils sont allés dîner à North Valley, les paparazzi les attendaient. Mais nos photographes en ont prévenu d'autres, c'était le bordel", s'est remémoré Kevin Dickson, ex-rédacteur d'In Touch Weekly.

Ce n'est qu'après son apparition dans un épisode de The Simple Life, l'émission de télé-réalité de sa meilleure amie Paris Hilton – à qui elle servait surtout d'assistante – que la presse a commencé à s'intéresser à elle. C'est d'ailleurs avec sa BFF, dont la sextape avec Rick Salomon a aussi fait le tour du monde, qu'elle se trouvait quand le scandale a explosé.

J'ai dû parler avec Paris Hilton pendant que Kim pleurait...

"J'ai dû parler avec Paris pendant que Kim pleurait derrière. Elle venait de découvrir le pot au rose et elle répétait 'Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi'. Elle n'arrêtait pas de nier, encore et encore, sans cesser de pleurer", l'a défendue son avocat Marty Singer, qui assure qu'elle n'a jamais monté d'histoire pour attirer l'attention des médias. Peu crédible quand on sait que la sextape est un montage de plusieurs séquences vidéo filmées avec son petit ami lors de leurs vacances au Mexique en 2003. À l'époque, elle était âgée d'à peine 23 ans.

Quatre ans plus tard, elle n'a pas perdu de temps pour négocier les droits avec Vivid. "Elle nous a vendu la vidéo avec la possibilité pour nous de la sortir et la distribuer. Elle s'est calmée quand on a parlé argent avec elle. Elle s'est mise à me parler souvent", s'est rappelé Steven Hirsch, cofondateur de la société, qui aurait racheté les droits du film pour la bagatelle de 5 millions de dollars.

Un sacré coup de pub pour la starlette, qui a mis un terme à son amitié avec Paris dans la foulée. Avant de lancer sa propre émission de télé-réalité familiale qui lui a permis de construire l'empire qu'on connaît et de collecter une fortune, aujourd'hui estimée à 150 millions de dollars.

