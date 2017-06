Kim Kardashian à Caitlyn Jenner: "Si tu parles mal de maman, je m'occupe de toi"

La guerre n'en finit plus entre Kris Jenner et son ex-mari Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner. Depuis que l'ancien champion de décathlon, qui a fait sa transition il y a deux ans, a publié ses mémoires, l'Incroyable Famille Kardashian est aux abois.

Il faut dire que l'ex-sportif devenu ambassadrice de la communauté LGBT n'y va pas de main morte concernant son mariage avec la momager, l'accusant de l'avoir maltraitée et flouée financièrement tout au long de leurs 23 ans de mariage. La matriarche du clan, outrée, a demandé à sa fille aînée de lire le livre à son tour pour lui donner son avis.

"Ca a beaucoup énervé maman, bien sûr, mais si c'est ce que tu ressens alors... Je vais le lire aussi et te dire honnêtement ce que j'en pense. Mais si tu parles mal de maman, je m'occuperai de toi", a prévenu Kim Kardashian dans un épisode de son émission de télé-réalité, diffusé ce dimanche aux Etats-Unis, alors qu'elle discutait avec son ancien beau-père.

La sentence, qui ne s'est pas fait attendre, était sans appel. "Je ne veux plus jamais voir quelqu'un qui passe son temps à nous dénigrer, ma mère et ma famille - même pour l'amour de mes soeurs. Ca suffit maintenant. Elle a le droit d'avoir ses propres pensées, mais elle n'a pas à être aussi négative, on dirait que tout est ta faute. Je n'ai plus aucun respect pour elle désormais. Je n'en veux plus autour de moi", a-t-elle balancé à sa mère Kris Jenner.

Même son de cloche du côté de Kendall Jenner, une des deux filles qu'ont eues Kris et Caitlyn. "Le plus bizarre c'est que je ne pense pas qu'elle mente sciemment. Elle croit vraiment que les choses se sont produites ainsi. Elle s'en prend aux Kardashian mais ce sont les enfants qu'elle a élevés. Si elle a un problème avec, c'est sa faute. Ca n'a pas de sens, je ne comprends pas qu'elle nous critique sans raison. C'est complètement dingue", a-t-elle ajouté. A trop jouer avec le feu, Caitlyn risque bien d'y laisser sa famille...

Coline Chavaroche