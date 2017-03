Kim Kardashian a de la moustache, Kylie Jenner le montre en vidéo

Kim Kardashian et Kylie Jenner se sont retrouvées pour le meilleur et pour le pire. Après avoir attiré tous les regards à New York pour la suite du tournage de Ocean's Eight, qu'elle a réalisé dans une robe Givenchy transparente, Kim Kardashian a repris du service avec sa petite soeur. Réunies pour un shooting, les deux brunettes torrides s'en sont donné à coeur joie sur Snapchat.

Si Kim Kardashian a publié plusieurs vidéos tournées dans les coulisses de la séance photos, utilisant des filtres déformants, Kylie Jenner, elle, a choisi de masculiniser la femme de Kanye West en lui dessinant une moustache. La starlette de 19 ans demande à ses fans : "Lol, comment trouvez-vous Kim avec une moustache ?"