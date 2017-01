Kim Kardashian à Dubaï : Sécurité maximale, piercing et profil bas à l'aéroport

La longue crinière détachée sur les épaules, la maman de North (3 ans) et Saint (1 an) avait également assorti son look en se faisant poser un faux piercing sur la lèvre inférieure. Lors des célébrations de Noël, où elle avait notamment pris la pose au côté de son époux et de leurs enfants, elle avait déjà arboré un bijou similaire.

Alors que les photos de son séminaire à Dubaï sont d'ores et déjà attendues de pied ferme par les médias, le site TMZ rapporte ce 12 janvier que la star américaine n'aura pas à se déplacer en France dans l'hypothèse où elle devrait passer une nouvelle audition. Si les suspects arrêtés seront probablement inculpés pour le vol de ses bijoux, Kim Kardashian pourra donc compter sur la justice pour venir directement à elle. Ce n'est donc pas demain qu'on verra la bimbo fouler de nouveau le bitume parisien...