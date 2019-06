Kim Kardashian à la Maison Blanche : look sobre face à Donald Trump

Au mois d'avril, Kim Kardashian avait surpris ses centaines de millions de fans en révélant qu'elle souhaitait devenir avocate et qu'elle s'était, pour cela, inscrite à la formation du barreau de Californie. En attendant son admission, la superstar de 38 ans et nouvelle maman du petit Psalm West (né le 10 mai 2019) s'engage en faveur de la réinsertion d'anciens détenus. Elle a défendu son projet à la Maison Blanche, devant le président Donald Trump.

"J'ai été très honnête avec l'administration et avec tout le monde à la Maison Blanche, dont Jared [Kushner, conseiller du président Donald Trump, NDLR] et Ivanka [Trump, fille et conseillère du président, et épouse de Jared]", a récemment confié Kim Kardashian sur ses différences d'opinion avec la Maison Blanche. La bombe est passée outre, puisqu'elle y est retournée ce jeudi 13 juin 2019, pour l'événement White House Second Chance Hiring & Re-entry, consacré à la réinsertion d'anciens détenus.

Pour cette conférence, Kim Kardashian s'était habillée sobrement. En tailleur vert bouteille Vetements, pochette en peau de lézard Hermès et chaussures à talons, l'épouse de Kanye West s'est exprimée face aux invités présents et à la presse. Assise entre Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, Kim a été présentée par le président Donald Trump en personne.

Récemment, le site TMZ a révélé que Kim Kardashian avait contribué à obtenir la libération de 17 détenus, tous condamnés à perpétuité pour des crimes non violents en lien avec des produits stupéfiants. Elle a financé dans le plus grand secret une campagne de libération de prisonniers baptisée 90 Days of Freedom, fondée par son avocate Brittany K. Barnett et sa consoeur, créatrice de l'association The Decarceration Collective, MiAngel Cody.

L'année dernière, Kim Kardashian a obtenu de Donald Trump la grâce présidentielle pour Alice Marie Johnson, condamnée à perpétuité en 1997 pour un délit non violent lié à la drogue.