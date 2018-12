Kim Kardashian à Paris ? "Je pense pouvoir y retourner et passer plus de temps"

Le 21 juin dernier, Kim Kardashian a fait son grand retour à Paris, plus d'un an et demi après y avoir été victime d'un braquage. Elle s'est montrée courageuse en accompagnant son mari Kanye West, invité à un défilé de mode alors très attendu. Après ce voyage, la superstar s'est dit en mesure d'y retourner et de se sentir "en sécurité et à l'aise."

Dimanche 2 décembre, un nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian a été diffusé sur E!. Il contenait les extraits d'une conversation de Kim Kardashian et son mari Kanye West au sujet d'un voyage imminent à Paris. Kanye comptait s'y rendre pour assister au défilé Louis Vuitton, un événement de la Fashion Week masculine de juin dernier.

"Je ne veux pas te mettre la pression pour que tu ailles à Paris. Je sais que c'était difficile, la dernière fois que tu y étais", a déclaré Kanye West. Plus d'un an et demi plus tôt, Kim était victime d'un vol à main armée dans sa chambre d'hôtel. Cinq hommes s'étaient introduits dans les lieux, deux des voleurs l'ont menacée avec une arme à feu sur la tempe avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bain. Le montant du braquage a été évalué à 9 millions d'euros.

"Je pense que pour la culture, que Kim assiste au défilé du premier créateur noir à Louis Vuitton [Virgil Abloh, NDLR], qui était mon témoin de mariage, le monde souhaiterait t'y voir", a conclu Yeezy. Kim Kardashian l'avait finalement accompagné, assistant, au plus près, à l'accolade émouvante entre son mari et son ancien protégé.