Kim Kardashian abandonnée par des fans "dégoûtés" de la savoir aussi "fausse"

Déconfiture totale pour Kim Kardashian, qui fait partie avec Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift et Selena Gomez, des personnalités les plus suivies sur Instagram.

En l'espace de quelques jours seulement, la vedette de télé-réalité aux 98 millions d'abonnés a perdu pas moins de 100 000 followers ! Une fuite en avant qui est la conséquence directe de la publication par la presse tabloïd des photos d'elle non retouchées en maillot de bain.

Ses fidèles admirateurs se sont alors rendus compte que la socialite de 36 ans les flouait depuis des mois en publiant des photos hyper-photoshopées de ses courbes affolantes. Certains internautes se dont dit "dégoûtés" de la savoir aussi "fausse" et qu'il n'y ait "rien de naturel chez elle".

Rien de neuf sous le soleil pour la star de l'Incroyable Famille Kardashian, accro de longue date au bistouri. Toujours est-il que ce petit scandale risque de coûter gros à la femme du rappeur Kanye West, avec qui elle partage deux enfants, puisqu'elle a bâti son empire sur sa visibilité médiatique et sa communauté de fans sur le net.

Pour tenter d'enrayer la désertion de ses abonnés, la maman de North et Saint West (3 ans et 1 an) a décidé de soigner le mal par le mal et publié une nouvelle photo d'elle très sexy.

"Hey", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle la poitrine ultra-gonflée sous un Tee-shirt blanc transparent qui laisse peu de place au mystère et dévoile son ventre plat. Le bas de son tout petit bas de maillot fait lui la part belle à son célèbre fessier bombé.

Pas de quoi calmer les ardeurs des internautes qui l'accusent d'avoir liposucé ses hanches et recours aux injections pour augmenter le volume de ses fesses. Visiblement, il faudra un peu plus qu'une photo sexy à Kim Kardashian pour récupérer la confiance de son public.