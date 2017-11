Kim Kardashian : Adorable à 5 ans, encouragée par son défunt père

"Joyeux Thanksgiving !", écrit Kim Kardashian sur Twitter. Ce message à l'intention de ses près de 60 millions d'abonnés est accompagné d'une vidéo de quinze secondes et d'un lien vers son site web/application mobile. Dans ce clip vieux de trente-deux ans, Kim (5 ans), dont le vrai prénom est Kimberly, participe à un spectacle de son école pour Thanksgiving. La superstar est alors filmée par son père, Robert Kardashian.

"Kimberly, tu as été superbe. Tu as superbement tenu le drapeau, pas vrai ?", lui lance le défunt avocat derrière la caméra. Robert Kardashian est décédé le 30 septembre 2003, d'un cancer de l'oesophage. Sa carrière au barreau a été marquée par le procès de son ancien ami O.J. Simpson, accusé du double meurtre de son épouse Nicole Brown Simpson et son ami Ronald Goldman. O.J. avait été reconnu innocent. ll est récemment sorti de prison – l'ex-joueur de foot US est en liberté conditionnelle – après neuf ans de détention pour kidnapping et vol à main armée.

Toujours pour Thanksgiving, Kim Kardashian a publié sur Instagram une photo de sa mère Kris Jenner et de sa grand-mère Mary-Jo. L'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West a commenté le cliché par les mots "Si reconnaissante !".