Kim Kardashian adorable enfant pour son tout 1er shooting photo !

Séquence nostalgie pour la vedette de télé-réalité Kim Kardashian. La star de l'Incroyable Famille Kardashian s'est souvenue avec émotion de ses débuts dans la presse magazine, sur les réseaux sociaux, ce mercredi 8 février.

La socialite de 36 ans a publié les premières photos d'elle parues dans la presse, à un très jeune âge puisque la bombe était encore enfant quand elle a fait une apparition dans le magazine Barbie ! "Pour vous, les gars, voici mes débuts dans le magazine Barbie en 1988", a-t-elle déclaré sur Snapchat où elle a publié des vidéos du journal en question.

Sur les photos, la jolie brunette âgée alors de 8 ans prend la pose sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, le boulevard où se trouvent toutes les étoiles des plus grandes stars. La petite fille porte un serre-tête avec des oreilles de Mickey et sourit tendrement à la caméra. À l'époque, on lui aurait donné le bon dieu sans confession. Sur d'autres images, Kim apparaît dans les studios Universal avec une banderole sur laquelle est écrit : "J'aime Los Angeles." "C'est trop mignon", a déclaré la maman de North (3 ans) et Saint West (1 an).

Des photos effectivement bien plus mignonnes que les couvertures de magazine qu'elle illustre désormais. La femme du rappeur Kanye West, qui a connu le succès avoir la parution de sa sextape avec Ray en 2007, fait désormais la une de magazines bien plus sulfureux comme la couverture réalisée par Jean-Paul Goude pour le magazine Paper ou encore ses unes torrides, dans le plus simple appareil, pour les magazines GQ et W.