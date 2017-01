Kim Kardashian battue à plate couture par un fan incollable... à son sujet !

Kim Kardashian peut se vanter d'avoir des fans fidèles, très fidèles même ! La vedette de télé-réalité a récemment affronté 3 d'entre eux dans le jeu télévisé Big Fan, enregistré au mois d'avril dernier. Sans surprise, la socialite de 36 ans s'est fait battre à plate couture. Là où le bat blesse c'est que les candidats, ainsi qu'elle-même, n'ont dû répondre... qu'à des questions la concernant !

Le DailyMail, qui a pu visionner l'émission dans son intégralité, rapporte que la femme du rappeur Kanye West s'est incliné 2 points à 7 face au très rapide Colt Paulsen, qui a correctement donné le nom du single de Kim - Jame (Turn It up) - ainsi que l'endroit où elle a fêté son 14e anniversaire, à savoir Neverland, le ranch de Michael Jackson. Il a aussi trouvé son deuxième prénom, Noel, et celui de son idole, Jennifer Lopez, ainsi que l'intitulé de son DVD, Fit In Your Jeans By Friday.

Si la majorité du grand public ignore tous ses détails de la vie de la starlette, le jeune homme est plus que calé sur la question, à tel point qu'il a pris Kim de court, qui a assuré connaître la réponse à toutes ses questions, mais a regretté de ne pas buzzer assez vite. En revanche, la maman de North et Saint West (3 ans et 1 an) s'est méchamment planté concernant sa bague de fiançailles assurant qu'elle pese 12 carats alors que Kanye affirme qu'elle en pèse 15.

En revanche, Kim Kardashian s'est souvenu du poids que pesait son fils à la naissance ainsi que du nom de son cavalier au bal de promo, un certain TJ Jackson. Colt Paulsen peut être fier de son petit exploit, d'autant plus qu'il a aussi laminé les 2 autres candidats de l'émission. En récompense : le jeune homme a eu le privilège de prendre un selfie avec sa star préférée.