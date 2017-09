Kim Kardashian, bientôt maman : Le terme de la grossesse révélé

Ils en parlaient, ils sont en train de le faire ! Kim Kardashian et Kanye West désirent ardemment avoir un troisième enfant. Selon le très bien informé TMZ.com, c'est pour bientôt. En raison des problèmes de Kim pour accoucher, le couple a fait appel à une mère porteuse pour ce bébé qui sera leur troisième enfant après North (4 ans) et Saint (1 an et demi).

Selon le site américain, le couple a déboursé 45 000 dollars (environ 37 000 euros) pour que son enfant soit porté par une autre. TMZ annonce une naissance en janvier 2018.

Kim Kardashian et Kanye West n'avaient d'autre choix pour avoir un troisième enfant biologique. La star de télé-réalité souffre de placenta accreta, une situation dans laquelle le placenta est en contact ou bien inséré dans le myomètre, soit la couche musculeuse interne de la paroi utérine. Cela complique l'accouchement et peut le rendre impossible. Pour la naissance de Saint, le problème a pris une telle ampleur que les médecins ont été très clairs avec la soeur de Kourtney et Khloé : une troisième grossesse serait bien trop risquée.

Dans plusieurs interviews, Kim Kardashian a évoqué le traumatisme de son second accouchement et son désir d'avoir recours à une mère porteuse.