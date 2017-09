Kim Kardashian : Blonde lookée pour un rencard remarqué avec Kanye West

Après une courte escale à New York, où elle a notamment assisté au défilé Tom Ford dans le cadre de la Fashion Week, Kim Kardashian a retrouvé sa famille à Los Angeles.

Pour la première fois depuis longtemps, la star de télé-réalité a été photographiée mardi 12 septembre avec son époux Kanye West lors d'une soirée en tête à tête. Repérés à la sortie du Peppermint Club, la bimbo de 36 ans et le rappeur de 40 ans venaient d'assister au spectacle privé de l'humoriste Dave Chappelle lorsqu'ils ont attiré l'attention des paparazzi.

Toujours blond platine et vêtue d'une robe bustier qui moulait efficacement sa silhouette pulpeuse, la star de télé-réalité a esquissé un bref sourire devant les caméras, son époux installé à sa gauche et tenant le volant.

Aux petits soins pour celle qui porte leur enfant

Bientôt parents pour la troisième fois (ils attendraient une deuxième petite fille), Kim Kardashian et Kanye West continuent de se montrer très discrets au sujet de cet heureux événement. De nouvelles révélations apportées par le tabloïd anglais The Sun indiquent par ailleurs que les parents de North (4 ans) et Saint (1 an et demi) ont déployé les grands moyens pour chouchouter la mère porteuse. Au total, les deux stars auraient pour le moment dépensé près de 2 millions de dollars (gardes du corps, système de vidéosurveillance, location d'une maison, chauffeur privé...) pour assurer la sécurité et le confort de celle qui porte leur enfant. "Naturellement, c'est de l'argent bien dépensé. Ils veulent le meilleur pour elle et leur bébé", a conclu un indiscret.