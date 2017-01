Kim Kardashian braquée : Son ex-garde du corps Pascal Duvier brise le silence...

Il aura fallu attendre trois mois pour que la situation revienne à peu près à la normale après le braquage à Paris de la vedette de télé-réalité Kim Kardashian. Au mois d'octobre, en marge de la Fashion Week, la star de l'Incroyable Famille Kardashian s'était en effet fait agresser par plusieurs voleurs armés qui lui avaient dérobé pour 10 millions de dollars de bijoux.

Un vol qui s'apparente à un coup monté de l'intérieur et qui n'a été rendu possible que par l'absence du garde du corps de la socialite de 36 ans, restée seule au moment du drame. Pendant ce temps-là, Pascal Duvier, chargé de sa sécurité depuis trois ans, avait en effet été chargé d'accompagner ses soeurs Kourtney Kardashian et Kendall Jenner à L'Arc. Malgré ce triste concours de circonstances, le colosse allemand de 43 ans affirme n'avoir aucun regret.

"Je n'aime pas perdre mon temps à me demander ce qui se serait passé si j'avais fait ceci ou cela. De bonnes choses comme de mauvaises choses se produisent au quotidien. La vie n'est qu'une suite de réactions en chaîne, qui dépend de vos décisions et de vos actions. On ne peut pas choisir de changer seulement quelques petites choses parce que le moindre changement affecte tout le reste", a-t-il déclaré lors de sa première interview depuis l'agression, qu'il a accordée aux journalistes de Fairfax Media.

S'il a refusé de donner plus de détails sur ce qui s'est passé cette nuit-là, "pour ne pas compromettre l'enquête", Pascal Duvier a admis avoir subi les retombées de cet incident. "Tous mes proches ont été harcelés pour répondre à des questions me concernant. Ce n'est pas sympa, mais c'est comme ça que fonctionne ce métier", a-t-il regretté, précisant que ses deux filles avaient beaucoup souffert de la situation.

Pascal Duvier évincé par le couple Kim et Kanye ?

Malgré cette mésaventure, le garde du corps semble n'avoir aucune rancoeur, ni envers la ville où tout cela s'est passé ni envers ses supposés ex-employeurs. Il était justement de retour à Paris cette semaine, sans Kim Kardashian qui s'est envolée à Dubaï sous bonne garde, mais pas la sienne. De là à dire qu'il ne travaille plus pour le couple qu'elle forme avec Kanye West, il n'y a qu'un pas... qu'il ne franchira pas !

"C'est une question qui revient souvent mais que je travaille ou non pour Kim et Kanye, ça n'a pas d'importance. C'est aux clients de répondre à cette question. Moi, je me tourne vers de nouveaux défis, d'autres offres et séjours avec d'anciens et nouveaux clients", a-t-il conclu.