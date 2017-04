Kim Kardashian : Clashée après avoir provoqué un énième bad buzz...

Elle a beau être suivie par près de 100 millions d'abonnés sur Instagram, Kim Kardashian ne se fait pas toujours que des amis lorsqu'elle publie une photo sur son compte. Vendredi 14 avril, la star de 36 ans a provoqué une légère polémique en publiant un nouveau cliché vantant les mérites d'un médicament anti-vomitif prescrit pour les femmes enceintes qui souffrent de nausées matinales, le Diclegis.

En août 2015, l'épouse de Kanye West avait déjà assuré la promotion de ce produit lors de sa deuxième grossesse, lorsqu'elle attendait l'adorable Saint (1 an et demi). A l'époque, la vedette de L'incroyable famille Kardashian avait néanmoins omis de citer les nombreux effets indésirables du médicament, qui peut être considéré comme inapproprié aux yeux de certaines patientes. Kim K s'était ensuite fait taper sur les doigts par la Food and Drugs Administration (FDA), qui l'avait exhortée à modifier son message en ajoutant les risques que pouvait comporter le Diclegis.