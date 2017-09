Kim Kardashian confirme attendre un troisième enfant avec Kanye West

On comprend désormais mieux pourquoi la bimbo américaine avait précédemment refusé de commenter les rumeurs d'une troisième grossesse. "J'ai vu beaucoup de choses passer, nous n'avons rien confirmé. Quand nous serons prêts à en parler, nous le ferons. Et je trouve que c'est très intrusif... Tant de détails sont sortis, et je n'en ai jamais entendu parler. Peu importe. Nous n'avons pas encore confirmé, et c'est comme ça. Je vous le ferai savoir lorsque nous serons prêts", avait-elle déclaré début septembre lors de la soirée Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld.

En revanche, toujours pas de confirmation à propos des grossesses simultanées de Kylie Jenner (20 ans, enceinte pour la première fois de Travis Scott) et Khloé Kardashian (qui attend son premier enfant avec Tristan Thompson). Aucun doute que l'officialisation de ces heureux événements sera très bientôt au centre des nouveaux épisodes...