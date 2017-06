Kim Kardashian crée la polémique : Elle publie une photo, ses fans la lynchent

Tourmentée par cette affaire, une source proche du couple a réagi auprès de nos confrères américains du Daily Mail en affirmant que puisqu'ils vivent dans l'État de Californie et que Saint pèse 18 kilos ou plus et qu'il mesure également plus d'un mètre, il pouvait donc être placé face à la route.

Mais cette explication est étonnante. Il est rare qu'un bébé de l'âge de Saint mesure plus d'un mètre et pèse près de 18 kilos, même lorsque les parents s'appellent Kim Kardashian ou Kanye West. D'autant que le bambin n'a pas l'air particulièrement dodu. La source aurait donc menti pour protéger les deux stars.