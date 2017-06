Kim Kardashian, de retour à Paris ? Certainement pas pour le moment...

Échaudée, Kim Kardashian, qui a longtemps suscité la polémique après avoir été braquée à Paris le 2 octobre 2016 en marge de la Fashion Week, n'envisage pas pour le moment de revenir dans la Ville lumière, loin s'en faut...

Souvenez-vous, la bombe aux booty XXL était la victime d'un gang de malfrats alors qu'elle se trouvait dans sa chambre d'hôtel : ses ravisseurs lui avaient volé pas moins de 9 millions d'euros de bijoux, s'emparant de sa bague de fiançailles de 3,5 millions d'euros, d'un coffret à bijoux et de près de 1000 euros en cash, rien que ça. Et traumatisée, la reine du Klan ne compte pas remettre les pieds en France de sitôt. Dans un épisode de l'Incroyable Famille Kardashian, elle explique que son retour à Paris se fera "peut-être dans cinq, six, sept ou dix ans". "Je ne sais pas. Je n'ai aucune intention de retourner à Paris pour le moment", annonce-t-elle également.

Pour sa fille North, la femme de Kanye West est toutefois prête à faire des concessions : "North a un pyjama avec la tour Eiffel dessus et elle me dit souvent : 'Maman, tu aimes aller à Paris, toi ?', et quand je lui dis 'oui', elle me demande : 'Est-ce que tu vas m'emmener ?' Je lui réponds qu'elle y est déjà allée et qu'on y retournera sûrement un jour."

Mais la grande soeur de Kendall et Kylie Jenner a beaucoup travaillé sur elle avant d'évoquer ce sujet "troublant" dans l'émission. Elle s'était exprimée pour la première fois lors de son grand retour à la télé dans le talk show d'Ellen DeGeneres. Kim Kardashian affirmait que, depuis l'attaque, elle n'était plus "matérialiste" et que celle-ci l'avait marquée, l'obligeant à "prendre conscience" et à être une "meilleure personne."

Mais ce changement n'aura pas duré bien longtemps... Le 7 juin dernier, alors qu'elle rentrait des Bahamas, la starlette américaine arborait avec fierté deux colliers en or 18 carats, réalisés par son époux en collaboration avec la marque Jacob The Jeweler d'une valeur de 10 780 dollars, soit plus de 9 500 euros chacun. Comme quoi, chassez le naturel et il revient au galop...