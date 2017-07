Kim Kardashian : Décolleté incendiaire pour une virée new-yorkaise avec ses BFF

De passage à New York pour honorer de nouveaux rendez-vous liés à la promotion de sa marque de cosmétiques KKW Beauty, Kim Kardashian a profité d'une pause pour retrouver ses amis et passer du bon temps.

Lundi 10 juillet, la bimbo de 36 ans était ainsi accompagnée de ses BFF Jonathan Cheban et Simon Huck, ainsi que de son assistante Stephanie Shepherd, pour dîner au restaurant Estiatorio Milos. Vêtue d'un pantalon en velours bleu et d'un simple soutien-gorge à moitié caché sous une veste noire, la star de télé-réalité américaine avait opté pour une tenue sexy et minimaliste à souhait.

Pas peu fière d'arborer un décolleté plongeant, l'épouse de Kanye West affichait un léger sourire aux lèvres tandis qu'elle échangeait quelques mots avec ses amis, se frayant un chemin au milieu des caméras. Quelques heures plus tôt, Kim K avait été photographiée lors d'une promenade avec sa fille North (4 ans), avec laquelle elle avait passé la journée à faire du shopping, comme le révèlent des photos publiées par le Daily Mail.

Ce week-end, la vedette de L'incroyable famille Kardashian avait justement publié une vidéo de sa fille et de sa cousine Penelope (5 ans, fille de Kourtney) sur son compte Instagram. Perchées sur des talons, les fillettes - qui ont célébré leur anniversaire commun fin juin - discutaient de leur projet d'organiser une fête.