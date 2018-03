Kim Kardashian dîne seins nus et embrase la Toile

"Le Japon me manque", a écrit Kim Kardashian en légende d'une photo d'elle publiée mardi 6 mars sur Instagram. La superstar en a partagé plusieurs autres de son séjour au pays du Soleil-Levant. Elle dîne topless sur un des clichés et régale ses près de 110 millions de followers.

Kim Kardashian s'est envolée pour Tokyo avec ses soeurs Kourtney et Khloé (enceinte de son premier enfant) et un photographe, Marcus Hyde. Ce dernier a immortalisé les aventures nippones des Kardashian. Il est l'auteur d'une photo de Kim, dégustant des nouilles topless dans sa chambre d'hôtel.

L'épouse de Kanye West et maman de North, Saint et Chicaco West a partagé le cliché sur Instagram. "Nudles", écrit-elle en légende, un jeu de mots mariant "nudes" (photos de nu en français) et noodles (nouilles).