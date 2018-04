Kim Kardashian : Divine en bikini, la maman star embrase la Toile

Kim Kardashian est l'une des célébrités les plus suivies des réseaux sociaux ! Elle régale ses millions d'abonnés et en attire d'autres en publiant des photos sexy. Les dernières en date sont de torrides souvenirs de ses vacances aux Caraïbes...

C'est aux îles Turques-et-Caïques que Kim Kardashian a posé ses valises ! La superstar de 37 ans et épouse de Kanye West apparaît accompagnée de sa grande soeur Kourtney Kardashian et de leur amie Kristen Crawley, épouse de l'ex-manager de Kanye, Don C.

Les trois femmes ont publié sur Instagram et Twitter les premières images de leur séjour exotique. Kim Kardashian porte quatre bikinis différents sur les siennes, dont un rouge de la marque Chanel.

Dans sa story, la maman de North, Saint et Chicago West a partagé de courtes vidéos d'elle faisant du paddle.