Kim Kardashian : Elle dévoile son nouveau look en vacances et fait sensation

Ses soeurs Kendall et Khloé parties au Mexique, Kim s'accorde elle aussi de petites vacances ! La bombe a posé ses valises à Miami et s'éclate en Floride grâce à une parade de looks. Pour le dernier, elle sort la perruque blonde et les voitures de luxe...

OG Crew back together in Miami A post shared by David Grutman (@davegrutman) on Aug 15, 2018 at 8:33pm PDT

Jeudi, Kim et son entourage étaient à nouveau de sortie ! L'épouse de Kanye West a emmené deux de ses enfants, North et Saint West, sur le yacht SS Groot appartenant également à David Grutman. Cette fois tout de rose vêtue, Kim Kardashian a immortalisé cet après-midi ensoleillé sur l'océan à coups de selfies et d'autres images prises par un photographe professionnel.

Great Views on the SS GROOT A post shared by David Grutman (@davegrutman) on Aug 16, 2018 at 3:14pm PDT

Le soir, Kim et sa clique ont dîné au restaurant Prime 112 et poursuivi leur folle soirée en boîte de nuit, à la Story. Canon dans une robe argentée, la star de la grande famille Kardashian a conduit deux voitures de luxe, une Ferrari blanche puis une Lamborghini.

In da club A post shared by David Grutman (@davegrutman) on Aug 16, 2018 at 11:50pm PDT

